Песенный флешмоб устроили на псковском вокзале

На железнодорожном вокзале в Пскове прошел песенный флешмоб в поддержку добрососедских отношений народов России и Украины.



Участники акции исполнили песни «В лесу родилась елочка», «По Дону гуляет» и «Шаланды, полные кефали».



Оставаться человеком и быть едиными — основная цель флешмоба, сообщает Псковское агентство информации.

Такие акции проходят в последнее время во многих городах России и Украины.



Агентство напоминает, что 13 ноября на вокзале в Запорожье участники флешмоба исполнили песню из фильма «Весна на Заречной улице». Песня «Старый клен» из фильма «Девчата» 20 ноября прозвучала на вокзале Харькова. Подобные акции состоялись в Москве и Одессе 27 ноября.

Как писали «Известия», крупный песенный флешмоб поддержали и русскоязычные жители канадского Торонто.



На железнодорожном вокзале Union Station они исполнили песню «Хотят ли русские войны». Участники акции специально для канадцев написали перевод слов на больших плакатах, которые держали в руках.