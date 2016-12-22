Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Песенный флешмоб устроили на псковском вокзале

Таким образом его участники хотели подержать добрососедские отношения России и Украины

На железнодорожном вокзале в Пскове прошел песенный флешмоб в поддержку добрососедских отношений народов России и Украины.

Участники акции исполнили песни «В лесу родилась елочка», «По Дону гуляет» и «Шаланды, полные кефали».

Оставаться человеком и быть едиными — основная цель флешмоба, сообщает Псковское агентство информации.

Такие акции проходят в последнее время во многих городах России и Украины.

Агентство напоминает, что 13 ноября на вокзале в Запорожье участники флешмоба исполнили песню из фильма «Весна на Заречной улице». Песня «Старый клен» из фильма «Девчата» 20 ноября прозвучала на вокзале Харькова. Подобные акции состоялись в Москве и Одессе 27 ноября.

Как писали «Известия», крупный песенный флешмоб поддержали и русскоязычные жители канадского Торонто.

На железнодорожном вокзале Union Station они исполнили песню «Хотят ли русские войны». Участники акции специально для канадцев написали перевод слов на больших плакатах, которые держали в руках.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Песенный флешмоб устроили на псковском вокзале

Таким образом его участники хотели подержать добрососедские отношения России и Украины

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке