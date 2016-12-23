Почему Россия против

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов поддержала резолюцию о создании рабочей группы по Сирии, которая будет преследовать ответственных за преступления в Сирии. По сути дела — это прообраз Гаагского трибунала, ведь именно так — с создания рабочей группы — и начиналась деятельность этой организации в 1992 году. Нет сомнений, что нынешняя группа по Сирии планируется для наказания русских — так же, как Гаагский трибунал был нацелен только лишь на то, чтобы наказать сербов.

Поэтому неудивительно, что в числе поддерживающих решение по организации «Сирийского трибунала» оказались государства, последовательно выступающие за внешнеполитическое давление на Россию. Среди противников резолюции — Россия, Китай, Иран, Сирия, Алжир, Венесуэла и еще девять стран. 52 члена ООН при голосовании воздержались. Противники этого решения совершенно справедливо указывали на то, что для разрешения сирийского конфликта необходимо не искать виноватых, а договариваться о взаимодействии различных политических сил внутри страны и последовательно бороться с ИГИЛ (деятельность организации запрещена в России) и другими террористическими организациями. Создание трибунала очевидно поставило бы крест на суверенитете Сирии и еще больше озлобило бы стороны внутрисирийского конфликта.

При этом в рамках ООН уже есть организация, которая занимается сирийским кризисом.

Речь идет о комиссии ООН по расследованию событий в Сирии, созданной Советом по правам человека еще в 2011 году. Работа этой комиссии, впрочем, может считаться профанацией процесса по той причине, что в реальности ее руководство в лице Паулу Пиньейро, Карен Абузейд, Карлы дель Понте и Витита Мунтарбхорна занимается чем угодно, но не расследованием реальных событий в республике. В своем докладе в феврале 2016 года они попытались возложить на Россию вину за нарушения прав человека в Сирии, а потом объявили о наличии некоего секретного списка виновных в преступлениях против человечности. Тем не менее на вполне конкретный вопрос о том, кто же разбомбил гуманитарный конвой под Алеппо 20 сентября текущего года, эксперты комиссии так и не смогли дать однозначный ответ. Можно ли ожидать, что остальные преступления на этой несчастной земле расследованы соответствующей комиссией хоть немного тщательнее? Конечно, же нет.

Тем более что мы уже имеем перед глазами довольно печальный пример избирательного правосудия, осуществляющегося как раз под эгидой ООН. Речь идет о Гаагском трибунале по бывшей Югославии. За 23 года своего существования он провел 155 судебных процессов, в которых в 102 случаях обвиняемые были сербами и только в девяти случаях — албанцами. Показательно, что из этих девяти албанцев шестеро были оправданы и лишь один — конвоир концлагеря Харадин Бала получил реальный срок — 13 лет тюрьмы. Еще один боевик Лахи Брагимай вроде бы должен был сесть на шесть лет, но его освободили досрочно. Чудовищное дело Рамуша Харадиная, развалившееся потому, что все свидетели были запуганы до смерти, иногда в буквальном смысле этого слова, — стало «вишенкой» в работе МТБЮ. Этот полевой командир, обвинявшийся в геноциде, был оправдан в Гааге дважды.

С сербами трибунал обращается куда жестче. Из 102 подсудимых 16 человек до суда не дожили. Кто-то был намеренно убит при аресте, кто-то — как Милан Бабич, Славко Докманович и Влайко Стоилькович — покончил с собой в стенах тюрьмы трибунала, а кто-то был в буквальном смысле заморен тюремщиками — речь идет о Слободане Милошевиче, Момире Таличе, Мирославе Дерониче и еще ряде подсудимых сербов. Практически до смерти в МТБЮ были доведены Джордже Джукич, офицер генштаба Республики Сербской, и Воислав Шешель. Первого отпустили умирать на свободе, а Шешеля, который сам явился на судилище, держали в тюрьме с 2003 года, где он перенес многочисленные операции и даже состояние клинической смерти. Чтобы сгноить его в тюрьме, судьи трибунала придумывали всяческие формулировки вроде «неуважения к суду», отказываясь выносить вердикт по существу дела. В марте 2016 года Шешель был целиком и полностью оправдан по всем пунктам обвинения.

Когда видишь, как работает «беспристрастный механизм», не остается никаких вопросов, почему 16 ноября этого года Владимир Путин уведомил Генсека ООН, что Россия отказывается от присоединения к Римскому статуту Международного уголовного суда — организации, созданной для того, чтобы по примеру МТБЮ распространить правила преследования неугодных на весь мир. Нет сомнения, что, так же как Гаагский трибунал стал орудием в руках противников Сербии, сводящих исторические счеты с проигравшими, трибунал по Сирии задумывается как оружие, бьющее по суверенитету России. Создатели трибунала никак не заинтересованы в установлении мира в Сирии и не стремятся наказать тех, кто совершает преступления против человечности — не зря же эти инициаторы ни разу не предложили создать трибунал по Ираку, по Ливии, по Афганистану наконец, где в последние годы изрядно «порезвились» США.

То есть речь даже не идет о том, чтобы покарать террористов ИГИЛ и других группировок, которые в прямом эфире убивают детей, расстреливают сотни людей и держат в страхе несколько стран. Жертвы войны в Сирии интересуют организаторов трибунала лишь в той мере, в какой можно было бы, с одной стороны, нанести политический ущерб России, а с другой — лишить Сирию всякой надежды на сохранение суверенитета. Иными словами, взять и окончательно похоронить как Женевские соглашения, так и вообще весь мирный процесс в регионе.

Автор — директор Центра политического анализа