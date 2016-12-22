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В Новгородской области построят лесопромышленный комплекс за 1,4 млрд

Производство будет экологически чистым, с применением современных технологий

В Новгородской области планируется построить лесопромышленный комплекс по производству пиломатериалов и древесных топливных гранул. Инвестиции в создание предприятия составят 1,4 млрд рублей.

На первом этапе планируется возвести ремонтную базу, административные здания, а также закупить необходимую технику. Предполагается, что строительство самого лесоперерабатывающего комплекса завершится к I кварталу 2018 года. Завод по производству пеллет запустят в 2019 году будет запущен.

Производство будет экологически чистым, с применением современных наукоемких технологий, неиспользуемых ранее в России. Как передает «Новгород.ру», на предприятии будет работать 230 человек. Планируется, что оно будет выпускать 90 тыс. т пеллет в год.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Новгородской области построят лесопромышленный комплекс за 1,4 млрд

Производство будет экологически чистым, с применением современных технологий

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