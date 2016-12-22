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Четверг,
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Верховная рада исключила Савченко из делегации ПАСЕ

Такое решение поддержали 237 депутатов украинского парламента

Верховная рада исключила из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутата Надежду Савченко.

За проголосовали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что включение Савченко вне квот в состав украинской делегации ПАСЕ якобы способствовало ее освобождению и возвращению на Украину. Однако сейчас, по мнению депутатов, обстоятельства изменились, сообщает «РИА Новости».

«Этими изменениями предлагается исключить пункт 2 постановления, которым Савченко Н.В. была избрана членом постоянной делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ вне квот», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее Савченко была исключена из фракции «Батькивщина» в украинском парламенте, но не лишена мандата.

Напомним, Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Верховная рада исключила Савченко из делегации ПАСЕ

Такое решение поддержали 237 депутатов украинского парламента

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