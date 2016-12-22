Верховная рада исключила Савченко из делегации ПАСЕ

Верховная рада исключила из украинской делегации Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) депутата Надежду Савченко.

За проголосовали 237 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

В пояснительной записке к постановлению говорится, что включение Савченко вне квот в состав украинской делегации ПАСЕ якобы способствовало ее освобождению и возвращению на Украину. Однако сейчас, по мнению депутатов, обстоятельства изменились, сообщает «РИА Новости».



«Этими изменениями предлагается исключить пункт 2 постановления, которым Савченко Н.В. была избрана членом постоянной делегации Верховной рады Украины в ПАСЕ вне квот», — говорится в пояснительной записке к документу.

Ранее Савченко была исключена из фракции «Батькивщина» в украинском парламенте, но не лишена мандата.

Напомним, Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину.