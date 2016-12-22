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Первый урожай помидоров собрали в Якутии в районе вечной мерзлоты

Выращенные томаты отличаются низким содержанием нитратов

Фото: ТАСС/Денис Абрамов

Первый урожай помидоров собрали в экспериментальном комплексе компании «Саюри» в Якутии. Томаты удалось вырастить в единственном в мире районе вечной мерзлоты, где овощи выращиваются по японским технологиям.

Томаты уже созрели, и сегодня начнется их реализация в Якутске. В этих плодах очень низкое содержание нитратов — всего 17–22 мг/кг, что на уровне японских стандартов качества. В российских помидорах содержание нитратов около 80 мг/кг, в то время как в привозных из Китая уровень нитратов составляет около 300 мг/кг, рассказал глава города Айсен Николаев.

На предприятии удалось вырастить три скороспелых сорта томатов, отличающихся разными размерами: «тореро», «комета» и «примула».

Несколько теплиц открылись в Якутии в начале декабря. Инвесторами проекта выступили Алмазэргиенбанк и «Хоккайдо корпорейшн».

Современный тепличный комплекс оснащен оборудованием и инженерно-технологическими системами, позволяющими организовать непрерывное производство овощей, с автоматическим управлением микроклиматом и минеральным питанием и минимальным использованием ручного труда. В соответствии с инвестиционным проектом с 2018 по 2020 год планируется строительство второго и третьего этапов комплекса, отмечает ИА YakutiaMedia.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Первый урожай помидоров собрали в Якутии в районе вечной мерзлоты

Первый урожай помидоров собрали в Якутии в районе вечной мерзлотыВыращенные томаты отличаются низким содержанием нитратов

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