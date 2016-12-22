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Четверг,
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Хеккинг возглавил менхенгладбахскую «Боруссию»

Контракт специалиста продлится до 2019 года

Дитер Хэккинг назначен новым главным тренером менхенгладбахской«Боруссии». Об этом сообщили в официальном Twitter клуба.

Известно, что контракт специалиста будет действовать до июня 2019 года. До этого 52-летний немец возглавлял «Любек», «Алеманию», «Ганновер», «Нюрнберг», а последние четыре сезона провел с командой «Вольфсбург», откуда был уволен 17 октября текущего года, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Хеккинг возглавил менхенгладбахскую «Боруссию»

Контракт специалиста продлится до 2019 года

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