Хеккинг возглавил менхенгладбахскую «Боруссию»

Дитер Хэккинг назначен новым главным тренером менхенгладбахской«Боруссии». Об этом сообщили в официальном Twitter клуба.

Известно, что контракт специалиста будет действовать до июня 2019 года. До этого 52-летний немец возглавлял «Любек», «Алеманию», «Ганновер», «Нюрнберг», а последние четыре сезона провел с командой «Вольфсбург», откуда был уволен 17 октября текущего года, сообщает «Спорт-Экспресс».

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