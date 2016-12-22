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Латвиец пытался провезти в Псковскую область 11 тыс. пачек сигарет

Для этого он использовал пассажирские сиденья своего автомобиля

В Псковской области, на таможенном посту Лудонка задержали автомобиль Renault Master, управлял которым гражданин Латвии.

В машине обнаружили 11 тыс. сигаретных пачек.

Как рассказала Псковской ленте новостей представитель таможни Наталья Князева, для того чтобы скрыть такую крупную партию контрафакта, нарушитель использовал полости под пассажирскими сидениями.

Общий вес партии составил 192 кг.

Во время проверки выяснилось, что сигареты не были задекларированы, их не представили таможенному контролю.

Сейчас пачки изъяты, назначена товароведческая экспертиза. Что ждет товар в дальнейшем, не сообщается.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Латвиец пытался провезти в Псковскую область 11 тыс. пачек сигарет

Для этого он использовал пассажирские сиденья своего автомобиля

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