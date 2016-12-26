Сборная России едет в Канаду в статусе фаворита

26 декабря в Торонто и Монреале стартует 41-й чемпионат мира по хоккею среди молодежных сборных. В турнире примут участие 10 национальных команд: России, Финляндии, Швеции, Чехии, Дании, Швейцарии, США, Канады, Словакии и Латвии. Сборные поделены на две группы — А и В — по пять команд в каждой. Согласно регламенту соревнований, в плей-офф попадут все команды, за исключением сборных, занявших в своих квинтетах последние места по результатам игр группового этапа.

Сборная России попала в группу В вместе с канадцами, американцами, словаками и латвийцами. Свое участие в чемпионате мира российская дружина начнет со встречи с хозяевами турнира — канадцами 27 декабря. На следующий день подопечные Валерия Брагина сыграют с явным аутсайдером группы — сборной Латвии. 29 декабря наши ребята сразятся с командой США. А закончат свое выступление на групповом этапе россияне в последний день уходящего года матчем со словаками.

Известный российский хоккеист, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников в беседе с корреспондентом «Известий» заявил, что грядущее молодежное первенство может получиться более интересным, чем многие взрослые соревнования.

— Всегда интересно смотреть на молодежные турниры, так как там ребята играют с душой, у них больше эмоций, чем прагматизма, — сказал прославленный спортсмен. — Лично для меня подобные турниры интереснее многих взрослых соревнований. Там можно увидеть временами просто бесшабашную игру. Да и всегда любопытно посмотреть на тех, кто является будущим российского хоккея.

Бывший главный тренер молодежной сборной России Рафаэль Ишматов, под руководством которого команда в 2003 году выигрывала молодежный чемпионат мира, считает, что подопечные Валерия Брагина являются главными фаворитами предстоящего первенства.

— В первую очередь желаю нашим ребятам удачи, — отметил в беседе с корреспондентом «Известий» Рафаэль Ишматов. — Главный тренер сборной России Валерий Брагин — очень хороший, опытный специалист, прекрасно знающий свое дело. Не сомневаюсь, что он сумеет добиться отличного результата с нашими молодыми хоккеистами. Россиян можно назвать одними из главных фаворитов турнира. У нашей команды отличный состав и прекрасный тренер, поэтому надеемся и верим в положительный результат.

Александр Кожевников оценил также и перспективы сборной России в своей группе.

— Если говорить про нашу группу, то, вне всяких сомнений, оппоненты у нас непростые, — отметил Кожевников. — Особняком, конечно, стоят канадцы и американцы. Но мы всегда играем с ними достойно и на равных. Не думаю, что на этом турнире что-то изменится. Нужно стараться выходить из группы, а там уже посмотрим, насколько хватит выдержки у наших ребят — сумеют ли они совладать с нервами. Главный тренер молодежной сборной Валерий Брагин недавно говорил, что команда не так много забивает. Значит, очень важно сплотиться и прибавлять в командных действиях. Реализация своих моментов — очень важная составляющая успеха.

По словам Рафаэля Ишматова, то, что сборной России уже на групповом этапе придется сразиться с командами Канады и США, может пойти нашим ребятам только на пользу.

— В хоккее никогда не бывает простых соперников, — отметил он. — Может быть, это и к лучшему, что уже на групповом этапе наши ребята сойдутся с сильнейшими. Если нашим хоккеистам удается показать достойный хоккей и победить, то они получат отличный эмоциональный заряд на весь турнир.

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