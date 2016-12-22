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Лишь 8% калининградских сирот получили положенное по закону жилье

Прокуратурой выявлено около 500 нарушений законов по имущественным правам детей-сирот

Самая серьезная проблема в сфере имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, — крайне низкий процент обеспечения их жильем в 2016 году, всего 8%. Этот вопрос обсуждался на коллегии прокуратуры Калининградской области по вопросам, сообщает kaliningradfirst.ru.

За 9 месяцев 2016 года для детей-сирот приобретено и оформлено в собственность региона 60 квартир. В стадии оформления находятся еще 17 квартир. В это жилье заселено 90 человек.

Между тем на 1 октября 2016 года в очереди стояло 1747 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них 1119 человек должны были получить жилье в 2016 году.

Коллегией отмечено, что установлены случаи необоснованных отказов во включении в список на обеспечение жильем, формальные ответы заявителям и нарушения срока рассмотрения обращений. Также существуют и факты передачи иным гражданам жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами, без оформления соответствующих договоров.

Всего в 2016 году прокурорскими проверками в Калининградской области при исполнении законов в сфере защиты имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выявлено более 500 нарушений.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Лишь 8% калининградских сирот получили положенное по закону жилье

Прокуратурой выявлено около 500 нарушений законов по имущественным правам детей-сирот

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