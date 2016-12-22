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Вскрытие определило причину смерти главного аудитора НАТО

Ив Шанделон оставил предсмертное письмо

Найденный мертвым в городе Анден в бельгийских Арденнах главный аудитор НАТО Ив Шанделон покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщили в прокуратуре провинции Намюр.

«Вскрытие показало, что это было самоубийство. Рядом с телом найдено прощальное письмо», — цитирует «РИА Новости» представителя прокуратуры. Однако содержание послания он раскрывать не стал.

Тело Шанделона, по словам чиновника, было найдено в минувшую пятницу, а вскрытие, произведенное во вторник, показало, что в голове погибшего была пуля.

Тело 60-летнего Ива Шанделона обнаружено в 140 км от места его работы и в 100 км от города Ленс, где он жил.

По данным СМИ, на его имя были зарегистрированы три единицы огнестрельного оружия, пишет «Русская планета». Однако рядом с телом было обнаружено незарегистрированное оружие, из которого был произведен выстрел в голову.

Шанделон, занимавшийся, в том числе, вопросами противодействия финансированию терроризма, рассказывал о «странных» звонках, передает интернет-портала 7sur7 со ссылкой на людей из окружения погибшего.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Вскрытие определило причину смерти главного аудитора НАТО

Ив Шанделон оставил предсмертное письмо

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