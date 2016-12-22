Сергей Миронов предложил присвоить имя погибшего посла Карлова ДВФУ

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил присвоить имя убитого посла России в Турции Андрея Карлова Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ).

«Предлагаем увековечить память настоящего дипломата Андрея Карлова, присвоив его имя Дальневосточному федеральному университету. ДВФУ — наш образовательный форпост, интеллектуальные и гуманитарные ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион», — приводит слова политика РИА PrimaMedia.

По мнению Миронова, беззаветное служение России и дипломатический подвиг посла смогут задать высокую патриотическую планку для молодого поколения.

Напомним, российский дипломат Андрей Карлов погиб на фотовыставке в понедельник в Центре современного искусства в Анкаре. Застрелившего дипломата 22-летнего полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа ликвидировал турецкий спецназ.

Президент России Владимир Путин приравнял убийство российского посла к нападению на страну. Российский лидер присвоил Андрею Карлову звание Героя России посмертно.