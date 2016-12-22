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Сергей Миронов предложил присвоить имя погибшего посла Карлова ДВФУ

Политик полагает, что дипломатический подвиг посла сможет задать высокую патриотическую планку для молодого поколения

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил присвоить имя убитого посла России в Турции Андрея Карлова Дальневосточному федеральному университету (ДВФУ).

«Предлагаем увековечить память настоящего дипломата Андрея Карлова, присвоив его имя Дальневосточному федеральному университету. ДВФУ — наш образовательный форпост, интеллектуальные и гуманитарные ворота в Азиатско-Тихоокеанский регион», — приводит слова политика РИА PrimaMedia.

По мнению Миронова, беззаветное служение России и дипломатический подвиг посла смогут задать высокую патриотическую планку для молодого поколения.

Напомним, российский дипломат Андрей Карлов погиб на фотовыставке в понедельник в Центре современного искусства в Анкаре. Застрелившего дипломата 22-летнего полицейского Мевлюта Мерта Алтынташа ликвидировал турецкий спецназ.

Президент России Владимир Путин приравнял убийство российского посла к нападению на страну. Российский лидер присвоил Андрею Карлову звание Героя России посмертно.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Сергей Миронов предложил присвоить имя погибшего посла Карлова ДВФУ

Политик полагает, что дипломатический подвиг посла сможет задать высокую патриотическую планку для молодого поколения

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