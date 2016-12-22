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В Оренбургской области ввели запрет на продажу «Боярышника»

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Юрий Берг

На всей территории Оренбургской области запретили продажу «Боярышника» и других спиртосодержащих косметических лосьонов. Губернатор Юрий Берг поручил главам муниципалитетов обеспечить контроль за их реализацией.

Юрий Берг отметил, что массовое отравление «Боярышником» в Иркутске является «страшной трагедией».

«Во избежание каких-либо ЧП держите ситуацию на своем личном контроле. Сейчас, в период больших новогодних праздников, это особенно важно и актуально», — подчеркнул глава региона.

Как передает РИА «Оренбуржье», запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции введен распоряжением губернатора Оренбургской области 20 декабря.

Напомним, число жертв отравления «Боярышником» в Приангарье выросло до 71. В Иркутской области введен режим ЧС.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Оренбургской области ввели запрет на продажу «Боярышника»

Соответствующее распоряжение подписал глава региона Юрий Берг

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