В Оренбургской области ввели запрет на продажу «Боярышника»

На всей территории Оренбургской области запретили продажу «Боярышника» и других спиртосодержащих косметических лосьонов. Губернатор Юрий Берг поручил главам муниципалитетов обеспечить контроль за их реализацией.

Юрий Берг отметил, что массовое отравление «Боярышником» в Иркутске является «страшной трагедией».



«Во избежание каких-либо ЧП держите ситуацию на своем личном контроле. Сейчас, в период больших новогодних праздников, это особенно важно и актуально», — подчеркнул глава региона.

Как передает РИА «Оренбуржье», запрет на продажу спиртосодержащей непищевой продукции введен распоряжением губернатора Оренбургской области 20 декабря.

Напомним, число жертв отравления «Боярышником» в Приангарье выросло до 71. В Иркутской области введен режим ЧС.