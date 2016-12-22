Новости, деловые новости - Известия
Четверг,
22 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Дамбу на Черноисточинском водохранилище возведут за 5,1 млн рублей

План реабилитации водохранилища утвердил губернатор Свердловской области

Власти Нижнего Тагила намерены отремонтировать ограждающую дамбу на Черноисточинском водохранилище. Восстановление обойдется в 5,125 млн рублей.

Для проведения работ в полном объеме подготовили аукционную и сметную документацию, а также техническое задание. Дата начала конкурса назначена на 28 января 2017 года, отмечает TagilCity.ru.

План реабилитации водохранилища был утвержден губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Мероприятия программы охватывают период 2016-2021 годов.

Черноисточинское водохранилище является основным источником питьевой воды большей части Нижнего Тагила. Летом текущего года в городе разразился экологический скандал в связи с массовой гибелью рыбы в водохранилище. В связи с этим природоохранная прокуратура Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод», а в отношении мэра муниципалитета Сергея Носова было выписано представление из-за того, что администрация города принимала недостаточно мер для обеспечения горожан безопасной питьевой водой.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Дамбу на Черноисточинском водохранилище возведут за 5,1 млн рублей

План реабилитации водохранилища утвердил губернатор Свердловской области

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке