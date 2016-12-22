Дамбу на Черноисточинском водохранилище возведут за 5,1 млн рублей

Власти Нижнего Тагила намерены отремонтировать ограждающую дамбу на Черноисточинском водохранилище. Восстановление обойдется в 5,125 млн рублей.

Для проведения работ в полном объеме подготовили аукционную и сметную документацию, а также техническое задание. Дата начала конкурса назначена на 28 января 2017 года, отмечает TagilCity.ru.

План реабилитации водохранилища был утвержден губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Мероприятия программы охватывают период 2016-2021 годов.

Черноисточинское водохранилище является основным источником питьевой воды большей части Нижнего Тагила. Летом текущего года в городе разразился экологический скандал в связи с массовой гибелью рыбы в водохранилище. В связи с этим природоохранная прокуратура Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по ст. 250 УК РФ «Загрязнение вод», а в отношении мэра муниципалитета Сергея Носова было выписано представление из-за того, что администрация города принимала недостаточно мер для обеспечения горожан безопасной питьевой водой.