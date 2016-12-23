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Недвижимость не нащупала дно

Цены на жилье будут снижаться до 2019 года

Фото: ТАСС/Наталья Гарнелис

Рынок недвижимости еще далек от низшей точки падения цен — «дно» будет достигнуто только в 20182019 годах. И то при условии, что экономика России выйдет на траекторию восстановительного роста, считают эксперты. Они прогнозируют, что стоимость жилья будет снижаться на 57% в год в течение двух лет, причем новостройки будут дешеветь сильнее, чем «вторичка». Это дает покупателям ряд существенных преимуществ перед продавцами — первые могут фактически диктовать свои ценовые условия. За счет этого также выиграет и рынок ипотеки, добавляют специалисты. Однако в Минстрое не соглашаются с этой оценкой — ссылаясь на данные Росстата, в ведомстве прогнозируют, что цены на квартиры постепенно будут идти вверх.

Спрос на жилье в России в 2016-м году продолжил падение, потянув за собой вниз и цены. В среднем стоимость недвижимости снизилась на 15% в зависимости от вида и класса объекта. И это еще не предел, уверены эксперты агентства «ИНКОМ-Недвижимость» (одно из крупнейших на рынке). В их исследовании, подготовленном специально для «Известий», говорится, что «сползание» цен в среднем на 57% ежегодно сохранится в среднесрочной перспективе.

— Говорить о том, что рынок жилья скоро достигнет ценового «дна», пока преждевременно. По нашим прогнозам, это произойдет только в 20182019 годах. Никаких перспектив для роста цен в ближайшее время не наблюдается, — рассказал директор департамента вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимость» Сергей Шлома.

По его словам, за 11 месяцев уходящего года подавляющее большинство сделок на вторичном рынке жилья (около 90%) прошло с дисконтом — не менее 10% от цены. В среднем за 2016-й падение стоимости составило 15% в зависимости от вида и класса недвижимости, соглашается с оценкой в исследовании первый зампред правления Банка жилищного финансирования Игорь Жигунов.

Немного лучше дела обстояли на рынке вторичного жилья. В этом сегменте, например, в Москве, средняя стоимость квадратного метра за последние полгода просела, по данным «ИНКОМ-Недвижимость», на 2% и составила к началу декабря почти 181,5 тыс. рублей. На столько же сократился и средний бюджет на покупку квартиры в столице — до 7 млн 850 тыс. рублей.

— Ценник на жилье в новостройках падает быстрее, чем на вторичном рынке. Покупая новую квартиру, гражданин продает старую и формирует предложение на «вторичку». Когда у людей нет возможности или желания купить новостройку, они, соответственно, не выставляют свои квадратные метры на продажу. Таким образом, рынок оказывается ограничен, — добавил Игорь Жигунов.

В основном, поясняет он, цены падали из-за того, что стоимость жилья по-прежнему остается высокой для россиян, учитывая, что реальные доходы сократились за последние два года. Так, в III квартале 2016 года по сравнению с аналогичным периодом 2015-го этот показатель уменьшился на 6,1%.

При этом, как отмечает партнер девелоперской компании «Химки Групп» Дмитрий Котровский, для первичного рынка 2016 год стал рекордным по количеству введенного в эксплуатацию жилья (предложение выросло в 1,7 раза). А спрос в этом сегменте увеличился всего на 15% по сравнению с 2015-м (а по сравнению с 2013 годом произошел двукратный спад). И это при том, что интерес граждан к покупке нового жилья подогревала ипотека, которую поддержало субсидиями государство, пояснил собеседник «Известий».

Доминирование предложения над потребностью покупателей привело к тому, что если раньше последняя распределялась между несколькими десятками новых объектов, то сейчас проектов стало значительно больше и происходит дробление спроса.

— Это сказывается на сроках реализации проектов и цене. Застройщики вынуждены продавать дольше, — пояснил партнер «Химки Групп».

В итоге к моменту ввода новостройки в эксплуатацию доля непроданного жилья увеличилась с 20 до 30%.

— Эта тенденция укрепится в ближайшие годы. В 2017-м ситуация на рынке будет зависеть от ситуации в экономике и от того, будут ли реальные доходы населения хотя бы оставаться на прежнем уровне, — прогнозирует Дмитрий Котровский.

Впрочем, сокращение реальных доходов и бюджета на покупку жилья в некотором смысле оказалось на руку россиянам, отмечает Сергей Шлома.

— Сейчас именно покупатель «правит балом» на вторичном рынке жилья. Люди не торопятся приобретать недвижимость. Они могут посмотреть любое количество объектов, не опасаясь, что первый увиденный вариант вскоре будет продан, — пояснил он.

По его словам, такое поведение россиян приводит к увеличению сроков экспозиции объектов недвижимости. Сейчас этот показатель составляет в среднем 84 дня (рост на 20% по отношению к ноябрю прошлого года). При этом потенциальные покупатели осматривают уже не пять объектов, а больше. Продавцы же оказались вынуждены либо еще сильнее снижать цены на жилье, либо вовсе снимать его с продажи, добавляет Сергей Шлома.

В связи с этим он прогнозирует, что на горизонте года всё большую популярность будут получать ипотечные сделки с жилой недвижимостью. С экспертом соглашается и Игорь Жигунов. По его словам, объем кредитования на покупку жилья в 2017-м может вырасти на 2% по сравнению с нынешним годом.

В Агентстве по ипотечному жилищному кредитованию дают еще более оптимистичный прогноз — следующий год станет рекордным по объему выдачи. По итогам 11 месяцев 2016-го выдача займов на покупку жилья увеличилась на 31%, до 1,3 трлн рублей. Привлекательность данного банковского продукта обусловлена снижением процентных ставок, поясняют в АИЖК.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин также верит в ипотеку в качестве двигателя роста рынка недвижимости и цен на жилье. По его словам, «цена квадратного метра будет потихонечку идти вверх». В пресс-службе ведомства «Известиям» заявили, что данные Росстата свидетельствуют о замедлении спада цен на первичном рынке жилья.

— В частности, рост цены квадратного метра жилья отмечен в ряде регионов, среди которых Москва и Московская область, Ленинградская, Новгородская, Ярославская и Белгородская области, Краснодарский край и другие, — отметили в Минстрое.

Со своей стороны Сергей Шлома не исключает, что при благоприятных обстоятельствах и высоких темпах восстановления экономики стоимость жилья на вторичном рынке также перестанет падать в ближайшее время и продержится на текущих уровнях в течение пары лет.

Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Недвижимость не нащупала дно

Недвижимость не нащупала дноЦены на жилье будут снижаться до 2019 года

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