В Новосибирской области тарифы ЖКХ вырастут на 15%. Несмотря на протесты горожан, глава региона Владимир Городецкий подписал постановление о повышении.

«Я принял непопулярное решение, подписал постановление», — сказал Городецкий в ходе расширенного заседания регионального правительства.

Как передает Сибирское агентство новостей, тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Чиновникам поручено разработать дополнительные меры по поддержке малообеспеченных граждан. Повышение тарифов власти объяснили высоким износом сетей генерирующих компаний и необходимостью их ремонта.



В 2016 году рост тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирской области был одним из самых низких в Сибири — 3,5%.

