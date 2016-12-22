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В Новосибирской области тарифы ЖКХ вырастут на 15%

Повышение стоимости услуг власти объяснили высоким износом сетей генерирующих компаний

В Новосибирской области тарифы ЖКХ вырастут на 15%. Несмотря на протесты горожан, глава региона Владимир Городецкий подписал постановление о повышении.

«Я принял непопулярное решение, подписал постановление», — сказал Городецкий в ходе расширенного заседания регионального правительства.

Как передает Сибирское агентство новостей, тарифы вырастут с 1 июля 2017 года. Чиновникам поручено разработать дополнительные меры по поддержке малообеспеченных граждан. Повышение тарифов власти объяснили высоким износом сетей генерирующих компаний и необходимостью их ремонта.

В 2016 году рост тарифов на услуги ЖКХ в Новосибирской области был одним из самых низких в Сибири — 3,5%.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Новосибирской области тарифы ЖКХ вырастут на 15%

Повышение стоимости услуг власти объяснили высоким износом сетей генерирующих компаний

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