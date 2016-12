Россия–США: отчуждение с надеждами на будущее

В 2016 году российско-американские отношения прошли, как отмечал министр иностранных дел Сергей Лавров, точку «коренного перелома». «Вряд ли можно что-то напортить в этих отношениях, они находятся совсем на дне» — так их охарактеризовал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент Барак Обама неоднократно называл Россию главной угрозой для США, НАТО и всего западного мира в целом. Санкции против РФ усиливались, а список «невъездных» россиян постоянно расширялся. Многие эксперты и политики не без оснований заговорили о начале новой холодной войны. В этом же году Североатлантический альянс расширил свое присутствие на границах с Россией: четыре батальона НАТО, несмотря на протесты Москвы, должны быть расквартированы в Прибалтике и Польше.

Непрекращающийся конфликт в Сирии стал главным поводом для конфронтации. Ведущие американские СМИ без малейших доказательств обвиняли Россию в «преступлениях против человечности» в ходе освобождения Алеппо от террористов.



Вашингтон занял удобную, но при этом уязвимую позицию: во всех проблемах винить Москву. Так, Россия оказалась виновата в гуманитарном кризисе в Сирии, в провале демократов на выборах президента США, а «русские хакеры» и вовсе угрожают национальной кибербезопасности стран по обе стороны Атлантики. Одним словом, отношения между Москвой и Вашингтоном находились на самом низком уровне развития с момента окончания холодной войны.



Однако в ноябре в США произошло событие, которое представители журналистского и экспертного сообщества и в России, и в США назвали «революционным». 9 ноября стало известно имя избранного президента США. К удивлению многих, им стал кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп. 19 декабря коллегия выборщиков поставила точку в самой ожесточенной избирательной кампании в истории страны. По мнению почетного председателя Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова, победа Дональда Трампа — это революционное событие, направленное на пересмотр глобалистских устремлений США.



— К власти в Америке пришли «люди земли» — промышленники, военные, — знающие реальные проблемы мира. Белые американцы, опирающиеся на рабочий и средний класс, снесли интеллектуальную и глобализированную элиту. Это означает существенные изменения политики Америки, — сказал Сергей Караганов «Известиям».



Примечательно, что победу человека года по версии журнала Time де-факто считают революцией и за океаном. Так, гуру американской дипломатии Генри Киссинджер сказал, что не верил в его победу. А Збигнев Бжезинский «утром упал с кровати, когда узнал итоги голосования».



— Американский рабочий класс победил, сделав ставку на аутсайдера, который бросил вызов олигархам. Если Трамп действительно серьезен в своих намерениях и способен назначить администрацию, которая будет претворять в жизнь его идеи, то влияние олигархов уменьшится, а американский народ будет жить в благоприятных условиях. А для мира победа Трампа дает надежду, что будут прекращены все боевые действия, который сейчас ведет Вашингтон, — сказал «Известиям» экс-советник Рональда Рейгана, американский политолог Пол Крейг Робертс.



Против Дональда Трампа выступала вся американская элита, ведущие СМИ до последней минуты продолжали вести против него настоящую войну. Ожесточенность пропаганды против Трампа в The Washington Post, The New York Times, The Wall Street Journal и на CNN не имела прецедентов в новейшей истории США.



Либеральный журнал Politico открыто называл нового главу государства идиотом, а The Atlantic призывал, несмотря на победу на выборах, «любой ценой не допустить его в Белый дом». Порой складывалось впечатление, что медиа сговорились против республиканца. Экс-замгенсека ООН Сергей Орджоникидзе сказал «Известиям», что «это были спланированные действия всего американского истеблишмента, который хотел помешать Трампу занять пост главы Белого дома».



Напомним, что кандидат в президенты от Демократической партии — экс-госсекретарь Хиллари Клинтон — буквально ненавидела Россию и по большому счету даже не скрывала этого. Сергей Караганов уверен, что для РФ победа Трампа — это, безусловно, хорошая новость.



— Победа Хиллари Клинтон означала бы усиление конфронтации Москвы и Вашингтона, — отметил Сергей Караганов.

Дональд Трамп, в свою очередь, занимает по отношению к России вполне здравую, прагматичную позицию и не видит необходимости в бесконечной конфронтации. Так, в апреле 2016 года он сделал следующие заявления: «Если мы сможем сделать для нашей страны такую замечательную вещь, как поладить с Россией, это было бы потрясающе», «Нет ничего плохого в том, чтобы установить хорошие отношения», «Я всегда думал, что Россия и США должны хорошо работать друг с другом, чтобы одолеть терроризм».

Взгляды Дональда Трампа на многие мировые проблемы также были схожи с позицией Москвы, что весьма импонировало российской аудитории. Например, в отношении войны в Сирии республиканец предложил уделить пристальное внимание борьбе с «Исламским государством» (организация запрещена в РФ), а не попыткам свергнуть президента Башара Асада.

Одним словом, Москва, всегда готовая к сотрудничеству, видит в победе Дональда Трампа шанс на улучшение отношений, достигших дна из-за деструктивной политики Барака Обамы, и начало совместной борьбы с главным злом современности — международным терроризмом. Избранный президент США хорошо начал, а 2017 год покажет, был ли он по-настоящему искренен.