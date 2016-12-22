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11 пресс-конференций президента: рекорды, темы, шутки

В преддверии ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина «Известия» рассказывают о том, чем запомнились мероприятия прошлых лет

Фото: Reuters/POOL

23 декабря в Москве состоится традиционная ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина, в рамках которой президент ответит на вопросы журналистов российских и зарубежных изданий. Ранее мероприятие, на которое уже аккредитовались свыше 1,3 тыс. журналистов, было запланировано на 22 декабря, однако дату перенесли — в Москве в этот день прощались с убитым в Турции российским послом Андреем Карловым.

В преддверии пресс-конференции, которая станет 12-й по счету, «Известия» вспомнили рекорды, сенсации и яркие моменты конференций прошлых лет. 

2001 год: начало

Идея проведения «большой» пресс-конференции российского президента родилась в 2001 году из-за огромного числа заявок, поданных различными отечественными СМИ на интервью с президентом России. В том же году состоялось первое подобное мероприятие — оно проходило в Кремле, всего на него зарегистрировались 400 журналистов. Длилась пресс-конференция чуть больше полутора часов, однако впоследствии время продолжало увеличиваться с каждым годом.

Конференция длительностью почти пять часов

Рекорд длительности был установлен в ходе седьмой большой пресс-конференции, которая состоялась 14 февраля 2008 года: тогда общение президента с журналистами длилось 4 часа 40 минут. Всего на мероприятие аккредитовались 1364 представителя СМИ. Почти такими же по длительности оказались пресс-конференция 20 декабря 2012 года, которая длилась 4 часа 33 минуты, и пресс-конференция 19 декабря 2013 года, продлившаяся 4 часа 5 минут. На них аккредитовалось около 1,2 тыс. журналистов и 1,3 тыс. журналистов соответственно.

Свыше 100 вопросов

В среднем за время пресс-конференции журналисты успевают задать главе государства от 30 до 50 вопросов. В отдельных случаях на одно издание может приходиться сразу по 2–3 вопроса.

Рекордной в этом плане стала конференция 2008 года — тогда Владимир Путин ответил сразу на 106 вопросов от представителей СМИ. В 2012-м президент дал ответ на 81 вопрос, в 2003 году — на 53 вопроса за 2 часа 45 минут общения. В ходе первой пресс-конференции, которая стала самой короткой в истории этого формата, президент ответил на 22 вопроса.

Главные темы и сенсации предыдущих лет

Центральной темой пресс-конференций традиционно становится внутренняя политика, в первую очередь вопросы, связанные с социальной сферой, состоянием отечественной экономики и армии, борьбой с коррупцией.

Также Владимира Путина чаще всего просят прокомментировать наиболее громкие темы мировой повестки: так, в 2002 году президента спрашивали о расширении НАТО, в 2012 году — о реакции Госдумы на принятый в США так называемый Акт Магнитского, в 2013 и 2014 годах много внимания было уделено ситуации на Украине.

Не всегда все самые громкие события происходили во время самой пресс-конференции — так, одна из главных сенсаций 2013 года случилась уже после ее окончания. Тогда, сразу после завершения мероприятия, президент рассказал подошедшим к нему журналистам, что находившийся на тот момент в заключении экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский написал прошение о помиловании и в ближайшее время будет освобожден. 

«Всё в порядке, не беспокойтесь»

Зачастую Владимиру Путину приходится отвечать и на нестандартные вопросы: например, в 2007 году президента спросили о том, кого он может назвать своим другом, а в 2014 году, вскоре после известий о его разводе с Людмилой Путиной, — о том, есть ли в его жизни любовь. «Всё в порядке, не беспокойтесь», — ответил на этот вопрос президент.

Многие из тех, кто задавал вопросы президенту, после этого если не вошли в историю, то как минимум прославились — причем каждый по-своему. Одним из самых запоминающихся участников конференции 2014 года, например, стал кировский журналист Владимир Маматов, обративший внимание президента на сложности производителя местного «Вятского кваса». Из-за сбивчивой речи журналиста президент, отвечая, пошутил, что тот, перед тем как задавать вопрос, уже «махнул кваску». Однако после этого пообещал помочь. «Мы будем стараться помогать вам отвоевывать российский рынок», — сказал тогда глава государства.

Комичным также можно назвать диалог Владимира Путина и Марии Соловьенко из Владивостока. В ответ на обращение президента к ней: «Садитесь, Маша» журналистка не растерялась и ответила «Спасибо, Вова», чем запомнилась миллионам зрителей.

Но главной неформальной традицией мероприятия, пожалуй, стало участие в нем представителей издания «6 соток», вопросы которых звучали практически на каждой большой пресс-конференции президента.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

11 пресс-конференций президента: рекорды, темы, шутки

11 пресс-конференций президента: рекорды, темы, шуткиВ преддверии ежегодной большой пресс-конференции Владимира Путина «Известия» рассказывают о том, чем запомнились мероприятия прошлых лет

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