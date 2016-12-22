Суд Киева разрешил провести обыски в администрации президента России

Суд Киева разрешил следователям Главной военной прокуратуры доступ к «вещам и документам, которые находятся во владении администрации президента Российской Федерации, которая находится по адресу 103132, Российская Федерация, Москва, улица Ильинка, дом 23».



Документ соответствующего содержания опубликован в четверг в едином реестре судебных решений.

Речь идет об обращении Виктора Януковича на имя президента России, датированном 1 марта 2014 года. В обращении бывшего президента Украины, по данным украинской Генпрокуратуры, содержалась просьба использовать Вооруженные силы Российской Федерации на территории Украины, отмечается в сообщении суда.



Уточняется, что срок действия документа — 30 дней со дня вынесения постановления суда (15 декабря), отмечает «Федеральное агентство новостей».



Далее уточняется, что суд в случае невыполнения решения о временном доступе к вещам и документам «вправе вынести постановление о разрешении на проведение обыска».