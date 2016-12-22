США отказали в визе почти 10% заявителей из России

В 2016 году каждому десятому путешественнику из России было отказано в американской визе.



По данным Государственного департамента США, россиянам отказали визе типа B, необходимой для туристических и деловых поездок, в 9,29% случаев. Это на 1% меньше, чем в 2015 году, тогда цифра составляла 10,24%. При этом в 2014 году в визе было отказано 7% просителей из России.



Показатель отказов для граждан РФ самый низкий из всех стран бывшего СССР. Так, гражданам Грузии отказывают в посещении США в 63% случаев, гражданам Армении в 48,8%, украинцам — в 41%, молдованам — в 36,5%, казахстанцам — в 27,5%, белорусам — в 14,87%, азербайджанцам — в 14,83%



У жителей прибалтийских республик статистика выглядит следующим образом: Литва (22,3%), Эстония (20,74%), Латвия (13,45%). Гражданам Таджикистана отказывают в 55,24% случаев, Узбекистана — в 57,29%, Киргизии — в 51,68%.



Самый высокий процент отказов в визе США у таких стран, как Куба (82%), Афганистан (74%), Гвинея-Бисау (72%), Мавритания (71%), Бутан и Гамбия (по 70%).



Среди европейских стран лидирует Великобритания — 20,42%, а гражданам Монако, Лихтенштейна и Сан-Марино за год ни разу не отказали в американской визе.

