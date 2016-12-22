Песков рассказал, какой должна быть борьба с коррупцией

Борьбу с коррупцией в России необходимо вести публично, но не в режиме «по секрету всему свету». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Президент говорил о том, что это необходимо делать последовательно, не сбавляя темпов, но не делать это в режиме «по секрету всему свету» — так, чтобы не нанести урон кому-то в результате этой борьбы», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Песков отметил, что этого требует и серьезность темы, а также уровень попадающих под подозрение людей, передает «Федеральное агентство новостей».

Представитель Кремля также напомнил, что признать вину человека может только суд.

Ранее в ходе ежегодного послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что вокруг некоторых антикоррупционных дел поднимается лишний «информационный шум».

«Борьба с коррупцией — это не шоу», — отмечал глава государства.