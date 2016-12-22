На пресс-конференции 58% россиян спросят Путина о падении доходов

Перед традиционной итоговой пресс-конференцией Владимира Путина портал «Рамблер/новости» провел опрос, посвященный основным вопросам, которые могут быть заданы президенту России. Выяснилось, что 58% россиян больше всего интересует падение уровня их доходов.

Из 17 тыс. человек, принявших участие в опросе, 15% респондентов задали бы Путину вопрос, касающийся коррупционных скандалов, пишет «Свободная пресса».



Тема повышения пенсионного возраста и пенсионной реформы волнует 7%. 6% принявших участие в опросе спросили бы президента России о ситуации на Украине, 2% — об обстановке в Сирии.



Отношения России с Западом и антироссийские санкции волнуют 3% граждан. О допинговом скандале узнать мнение президента хотели бы 2%.

О чем-то другом спросили бы Путина 7% россиян.

Напомним, большая итоговая пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится в пятницу в 12.00.



Ранее она была намечена на четверг, однако в связи с похоронами посла РФ в Турции Андрея Карлова, убитого в Анкаре, дата была перенесена.

