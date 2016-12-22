В Шимановске откроется частный гемодиализный центр

Негосударственная клиника для лечения хронической почечной недостаточности появится в Шимановске Амурской области. Центр гемодиализа планирует открыть российско-немецкая компания «Б. Браун Авитум Руссланд». С городскими властями уже достигнуты предварительные соглашения по проекту.

Дочернее предприятие немецкой группы B. Braun выбрало именно Шимановск для того, чтобы жители северных районов области могли лечиться недалеко от дома. Причем частная клиника будет работать в системе общего медицинского страхования, так что для граждан ее услуги будут бесплатными. Представители компании уже выбрали здание для будущего гемодиализного центра. Работать там будут местные медики, информирует ИА «Амур.инфо».



По статистике, в гемодиализе нуждаются 250 человек на миллион. В Благовещенске на учете состоят 107 человек. Новую клинику в Шимановске планируется открыть во второй половине 2017 года.