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Сборная России опустилась на 56-ю строчку рейтинга ФИФА

Это худший результат сборной с 1998 года

Российская сборная опустилась на рекордно низкую, 56-ю строчку рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщила пресс-служба организации.

В активе команды 592 очка. Предыдущим антирекордом национальной команды было 55-е место в ноябре текущего года, сообщает «Спорт-Экспресс».

По итогам октября 2016 года российская команда занимала 53-е место рейтинга. Ранее худшим результатом была 40-я строчка рейтинга в конце 1998 года. В настоящее время россиян обогнала сборная Саудовской Аравии. Кроме того, российских игроков опережают команды Албании, Словении, Конго, Нигерии и Ганы.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Сборная России опустилась на 56-ю строчку рейтинга ФИФА

Это худший результат сборной с 1998 года

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