В Домодедово задержали пассажира с бриллиантами на 12 млн рублей

Сотрудники Домодедовской таможни задержали гражданина РФ, прилетевшего рейсом Дубай–Москва, при попытке провезти на себе бриллиант и сапфир, общая стоимость которых оценивается более чем в 12 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Домодедовской таможни.

В ходе досмотра у мужчины были найдены другие драгоценности, документы на которые он предъявил. Пассажир заявил, что больше никаких ювелирных изделий у него нет, однако в ходе личного досмотра у него обнаружили кулоны со вставками из крупных камней. Соответствующих документов на ювелирные изделия у мужчины не было, сообщает портал «Подмосковье сегодня».



По оценке экспертов, вставка бриллианта в 4,62 карата оценивается более чем в 10 млн рублей, а розовый сапфир в 8,31 карата стоит более 2 млн рублей.

По данному факту в отношении пассажира возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налоговых платежей». Мужчине грозит до 2 лет лишения свободы.