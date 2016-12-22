Главную елку Воронежа установили на средства неизвестного спонсора. Имя благотворителя и стоимость зеленой красавицы не раскрывается. В мэрии заявили, что на ее установку из городского бюджета не было потрачено ни рубля.

Как передает РИА «Воронеж», выигравший аукцион подрядчик отказался от контракта. Мэрия подала заявление в региональное управление антимонопольной службы о внесении компании в список недобросовестных компаний.



Ранее заявлялось, что установка новогодней ели городской казне обойдется в 7,2 млн рублей. Елку, установленную на площади Ленина, после новогодних каникул разберут и увезут.