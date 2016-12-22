Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Спорт   |     |   написать авторам

Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Игрок останется в команде до 2022 года

Голкипер Уго Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2022 года. Об этом сообщил официальный Twittwer команды.

Условия контракта долго обсуждались обеими сторонами и к обоюдному согласию пришли не сразу. «Тоттенхэм» уже искал варианты замены 29-летнего француза. Одним из вариантов был Каспер Шмейхель, голкипер «Лестера», сообщает «Спорт-Экспресс».

Льорис играет за «Тоттенхэм» с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Англии и пропустил 11 мячей.

Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом»

Игрок останется в команде до 2022 года

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке