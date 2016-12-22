Голкипер Уго Льорис продлил контракт с «Тоттенхэмом» до 2022 года. Об этом сообщил официальный Twittwer команды.

Условия контракта долго обсуждались обеими сторонами и к обоюдному согласию пришли не сразу. «Тоттенхэм» уже искал варианты замены 29-летнего француза. Одним из вариантов был Каспер Шмейхель, голкипер «Лестера», сообщает «Спорт-Экспресс».

Льорис играет за «Тоттенхэм» с 2012 года. В нынешнем сезоне он провел 15 матчей в чемпионате Англии и пропустил 11 мячей.

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