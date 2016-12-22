Банк на Красных Воротах приостановил все операции по клиентским счетам

Банк на Красных Воротах приостановил проведение всех клиентских операций, включая выдачу вкладов, сообщили в колл-центре кредитной организации.

«У нас временное приостановление по всем операциям, мы не можем выдавать сейчас денежные средства», — цитирует «РИА Новости» сотрудника банка. По его словам, сроки возобновления операций сейчас неизвестны.

Также банк не проводит платежи юридических лиц. «С прошлой среды банк не доставляет наши денежные средства до контрагентов, а только списывает их с нашего счета (индивидуального предпринимателя), и они благополучно зависают на счете внутри банка», — пишут пользователи портала banki.ru.



Официальных комментариев банк пока не дает.

Банк на Красных Воротах, по данным БИР «Аналитик», находится на 280-м месте в банковской системе России с активами 6,9 млрд рублей, передает агентство «Прайм».



По итогам 2015 года кредитное учреждение получило прибыль в размере 2,02 млн рублей по РСБУ, а за 11 месяцев текущего года убыток банка достиг 314 млн рублей.