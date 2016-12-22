Малоимущие семьи Липецка за рождение первенца получат 20 тыс. рублей

Малоимущие семьи Липецка за рождение первенца будут получать единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей. Она увеличилась на 5 тыс. рублей. На эти цели из областного бюджета дополнительно потребуется 2,5 млн рублей.

По словам начальника регионального управления соцзащиты Сергей Орусь, сделано это в целях стимулирования рождаемости. На получение выплаты могут рассчитывать около 500 семей, чей уровень дохода будет признан недостаточным.



Как передает GOROD48, новые меры социальной поддержки горожан утвердили на сессии областного Совета депутатов. Кроме того, липецкие депутаты намерены обратиться в Госдуму с законопроектом, согласно которому дети, чьи родители неизвестны, смогли бы получать пенсии по потере кормильца.