Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Малоимущие семьи Липецка за рождение первенца получат 20 тыс. рублей

В областной столице утвердили новые меры социальной поддержки

Малоимущие семьи Липецка за рождение первенца будут получать единовременную выплату в размере 20 тыс. рублей. Она увеличилась на 5 тыс. рублей. На эти цели из областного бюджета дополнительно потребуется 2,5 млн рублей.

По словам начальника регионального управления соцзащиты Сергей Орусь, сделано это в целях стимулирования рождаемости. На получение выплаты могут рассчитывать около 500 семей, чей уровень дохода будет признан недостаточным.

Как передает GOROD48, новые меры социальной поддержки горожан утвердили на сессии областного Совета депутатов. Кроме того, липецкие депутаты намерены обратиться в Госдуму с законопроектом, согласно которому дети, чьи родители неизвестны, смогли бы получать пенсии по потере кормильца.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Малоимущие семьи Липецка за рождение первенца получат 20 тыс. рублей

В областной столице утвердили новые меры социальной поддержки

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке