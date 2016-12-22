Дутерте назвал верховного комиссара ООН идиотом

Президент Филиппин Родриго Дутерте оскорбил верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, назвав его идиотом. Такую реакцию у Дутерте вызвало предложение аль-Хусейна провести расследование убийств, якобы совершенных Дутерте ранее.

Верховный комиссар ООН призвал филиппинские власти расследовать преступления Дутерте, передает «Федеральное агентство новостей».

«Этот парень либо шутник, либо сумасшедший», — заявил президент Филиппин, назвав аль-Хусейна идиотом, которому никто не позволял себе говорить, что делать.