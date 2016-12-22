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Дутерте назвал верховного комиссара ООН идиотом

Зейд Раад аль-Хусейн призвал провести расследование убийств, якобы совершенных президентом Филиппин ранее

Президент Филиппин Родриго Дутерте оскорбил верховного комиссара ООН по правам человека Зейда Раада аль-Хусейна, назвав его идиотом. Такую реакцию у Дутерте вызвало предложение аль-Хусейна провести расследование убийств, якобы совершенных Дутерте ранее.

Верховный комиссар ООН призвал филиппинские власти расследовать преступления Дутерте, передает «Федеральное агентство новостей».

«Этот парень либо шутник, либо сумасшедший», — заявил президент Филиппин, назвав аль-Хусейна идиотом, которому никто не позволял себе говорить, что делать.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Дутерте назвал верховного комиссара ООН идиотом

Зейд Раад аль-Хусейн призвал провести расследование убийств, якобы совершенных президентом Филиппин ранее

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