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Руководство района в Ульяновской области уличили в подделке документов

Прокуратура выяснила, что администрация отчиталась о проверках, которых не было

Прокуратура по Ульяновской области установила, что администрация Николаевского района фильсифицировала результаты инспекции внутридомового газового оборудования.

Вместо 628 проверок, документы о которых представило муниципальное образование, в реальности было проведено не более 10. Установлено, что по указанию первого заместителя главы администрации Кузина С.А. были созданы фиктивные акты с поддельными подписями жильцов.

По данным прокуратуры, целью чиновника была фальсификация результатов работы по проверке газового оборудования в квартирах граждан. Сейчас решается вопрос об отправке материалов в следственные органы для возбуждения уголовного дела, пишет 1ul.ru. Прокурор требует устранить нарушения и привлечь к ответственности должностных лиц.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Руководство района в Ульяновской области уличили в подделке документов

Прокуратура выяснила, что администрация отчиталась о проверках, которых не было

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