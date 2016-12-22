Руководство района в Ульяновской области уличили в подделке документов

Прокуратура по Ульяновской области установила, что администрация Николаевского района фильсифицировала результаты инспекции внутридомового газового оборудования.

Вместо 628 проверок, документы о которых представило муниципальное образование, в реальности было проведено не более 10. Установлено, что по указанию первого заместителя главы администрации Кузина С.А. были созданы фиктивные акты с поддельными подписями жильцов.



По данным прокуратуры, целью чиновника была фальсификация результатов работы по проверке газового оборудования в квартирах граждан. Сейчас решается вопрос об отправке материалов в следственные органы для возбуждения уголовного дела, пишет 1ul.ru. Прокурор требует устранить нарушения и привлечь к ответственности должностных лиц.