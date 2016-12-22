Компания РЖД выплатит 40 тыс. рублей за сбитого лося в Удмуртии

Компания ОАО «РЖД» выплатит штраф в размере 40 тыс. рублей за сбитого лося. Об этом сообщили в пресс-службе Приволжской транспортной прокуратуры.

По данным ИА «Сусанин», инцидент произошел летом текущего года в Угринском районе Удмуртии на 5-м пикете 75-го км участка пути Лоза–Пастухово Горьковской железной дороги. Животное внезапно выбежало на железнодорожные пути, после чего его сбил грузовой поезд.

Ущерб, причиненный дикой природе и государству, рассчитало министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды республики. Удмуртская транспортная прокуратура проконтролирует исполнение принятого судебного решения.