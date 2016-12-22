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В Калининграде продавщица напугала грабителя холодильником

Вооруженный налетчик был задержан, возбуждено уголовное дело

В Калининграде 21-летний мужчина подозревается в разбойном нападении на пивной магазин, сообщает «Клопс.Ru» со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Около часа ночи молодой человек зашел в торговую точку на улице Киевской. Попросил у продавца чипсы, а когда она отвернулась, достал пистолет. Направив оружие на девушку, он потребовал: «Кассу на стол».

26-летняя девушка поинтересовалась у юноши: «Ты что, дурак что ли?» и потянулась за деньгами, одновременно пытаясь незаметно нажать тревожную кнопку. Однако перепутала и открыла холодильник. Прозвучал громкий сигнал, нападавший принял его за сигнализацию и, испугавшись, убежал.

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. У него изъяли предполагаемое орудие преступления — пневматический пистолет — и возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сообщили в полиции. 

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Калининграде продавщица напугала грабителя холодильником

Вооруженный налетчик был задержан, возбуждено уголовное дело

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