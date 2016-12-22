IBU начинает расследование в отношении российских биатлонистов

Сегодня в Мюнхене состоялось заседание исполкома Международного союза биатлонистов (IBU), посвященное проблеме допинга в российском спорте. На нем было принято решение о начале расследования в отношении российских биатлонистов. В свою очередь, Союз биатлонистов России отказался от проведения этапа Кубка мира в Тюмени 2017 года.

Группа из пяти экспертов выступила с отчетом перед исполкомом IBU и предложила дисциплинарные меры в соответствии с антидопинговыми правилами.



В состав исполкома входят: президент IBU норвежец Андерс Бессеберг, первый вице-президент россиянин Виктор Майгуров, вице-президенты — австриец Клаус Ляйстнер, американец Макс Кобб, словак Ивор Лехотан, немец Томас Пфеллер, швед Олле Далин, глава медицинского департамента Нами Ким из Южной Кореи, а также генеральный секретарь Николь Реш (без права голоса).

Ранее Международный союз биатлонистов (IBU) объявил о получении от Всемирного антидопингового агентства (WADA) списка с именами 31 российского спортсмена, которые подозреваются в употреблении допинга.

Позднее появилась информация о том, что если будет доказана причастность к допинговым махинациям, то это может стать причиной переноса соревнований из РФ. Среди турниров, которые должны пройти в России, — чемпионат мира среди юниоров в Острове (пройдет в Псковской области с 22 февраля по 1 марта 2017 года), этап Кубка мира в Тюмени (9–12 марта 2017 года) и чемпионат мира 2021 года (11–21 февраля).



Также известно, что если комиссия примет решение о временном отстранении отдельных спортсменов или всей сборной, то оно вступит в силу с четвертого этапа Кубка мира в немецком Оберхофе (5–8 января).



Подписывайтесь на наш канал «Известия СПОРТ» в Twitter и Instagram.

