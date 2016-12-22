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Орловский молокозавод оштрафовали за выпуск небезопасной продукции

Ферме «Победа» уже второй раз выписали штраф в размере 150 тыс. рублей

Россельхознадзор проверил, исполняет ли молочно-товарная ферма «Победа» ранее выданные предписания, среди которых — остановка выпуска молока от больных животных и не прошедшего исследования по показателям безопасности в соответствии с требованиями технических регламентов Таможенного союза. Однако это указание не было исполнено. Выпуск небезопасного молока продолжался.

Предприятие, как и раньше, не проводило дезинфекцию производственных помещений, с территории фермы не удалялись отходы жизнедеятельности животных. Не было проведено исследование воды, используемой в процессе производства молока. Кроме того, сотрудники занятые в производстве, хранении и реализации молока, не прошли медицинского осмотра. Также выяснилось, что в сыром коровьем молоке присутствуют соматические клетки, сообщает InfoOrel.ru.

Арбитражный суд Орловской области вынес решение оштрафовать ферму «Победа» на 150 тыс. рублей.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Орловский молокозавод оштрафовали за выпуск небезопасной продукции

Ферме «Победа» уже второй раз выписали штраф в размере 150 тыс. рублей

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