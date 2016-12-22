В Самарской области появится новый праздник

В Самарской области хотят утвердить новый праздник. Комитет по законодательству, законности, правопорядку и противодействию коррупции рекомендовал губернской думе принять законопроект об учреждении в регионе Дня отца.

По мнению парламентариев, отцы наравне с матерями заслуживают официального праздника. Его предлагается отмечать в первую субботу ноября.

Как передает ВолгаНьюс.рф, неофициально День отца в Самарской области празднуют с 2007 года. Лучшим папам региона вручается знак общественного признания «Во славу отцовства». За восемь лет такую награду получили более 300 человек.

Новый праздник могут утвердить на ближайшем заседании областной думы. Кстати, в некоторых регионах, в частности в Туве и Ульяновской области, День отца уже учрежден на законодательном уровне.