На Украине за песню Дениса Майданова оштрафовали радио «Шансон»

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал радиостанцию «Шансон» за песню о морском флоте России.



Об этом в своем Facebook написал член Нацсовета Сергей Костинский.

Речь идет о композиции российского исполнителя Дениса Майданова «Тихий океан», которая якобы популяризирует и пропагандирует ВМФ РФ.



Стоит отметить, что в тексте песни нет ни слова о войне. Ее лирический герой оправляется в мирное время служить на флот.



Сумма штрафа составила 25% от лицензионного сбора, или 294 тыс. гривен (около 659 тыс. рублей).



Ранее Нацсовет в связи с эти фактом назначал внеплановую проверку ТРК «Шансон».



Напомним, 8 ноября 2016 года на Украине вступил в силу закон о доле музыкальных произведений на украинском языке, который предусматривает, что минимальная доля песен на государственном языке должна составлять не менее 35% от общего объема музыкальных композиций в течение суток.

