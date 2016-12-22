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На Украине за песню Дениса Майданова оштрафовали радио «Шансон»

По мнению чиновников из национального совета по телевидению и радиовещанию, песня «Тихий океан» популяризирует и пропагандирует морской флот России

Национальный совет по телевидению и радиовещанию оштрафовал радиостанцию «Шансон» за песню о морском флоте России. 

Об этом в своем Facebook написал член Нацсовета Сергей Костинский.

Речь идет о композиции российского исполнителя Дениса Майданова «Тихий океан», которая якобы популяризирует и пропагандирует ВМФ РФ. 

Стоит отметить, что в тексте песни нет ни слова о войне. Ее лирический герой оправляется в мирное время служить на флот.

Сумма штрафа составила 25% от лицензионного сбора, или 294 тыс. гривен (около 659 тыс. рублей).

Ранее Нацсовет в связи с эти фактом назначал внеплановую проверку ТРК «Шансон».

Напомним, 8 ноября 2016 года на Украине вступил в силу закон о доле музыкальных произведений на украинском языке, который предусматривает, что минимальная доля песен на государственном языке должна составлять не менее 35% от общего объема музыкальных композиций в течение суток.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

На Украине за песню Дениса Майданова оштрафовали радио «Шансон»

По мнению чиновников из национального совета по телевидению и радиовещанию, песня «Тихий океан» популяризирует и пропагандирует морской флот России

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