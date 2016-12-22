Модернизацию тоннеля имени Сталина проведут в Приморье

Модернизацию стратегического объекта и памятника истории и архитектуры — железнодорожного тоннеля имени Сталина, который недавно отметил 80-летие со дня основания, проведут в Приморье. Подготовительные работы практически завершены, в настоящее время специалисты приступили к проведению модернизации, которую проведут в несколько этапов.

«Сейчас мы работаем над двумя задачами: осушение обделки тоннеля и усиление его несущей способности. Первый этап — осушение — мы почти завершили. Второй этап начнем уже в следующем году. Полностью завершить работы мы планируем в конце 2018 — середине 2019 года», — приводит слова руководителя подразделения «Мосметростроя» Юрия Прокаева РИА PrimaMedia.

По его словам, при ремонте тоннеля используются технологии, которые до этого никогда не применялась при ремонте железнодорожных тоннелей. До этого технологии опробовали только на автодорожных тоннелях.

Данный объект длиной в 1380 м начали строить в 1914 году, однако позже его строительство было приостановлено. К сооружению тоннеля приступили в 1934 году. Объект был сдан в эксплуатацию в 1936 году и использовался для маскировки и переброски бронепоездов и тяжелых артиллерийских установок в бухту Улисс. Тоннель назвали в честь советского вождя Иосифа Сталина.

Начиная с 1951 года по тоннелю стали курсировать грузовые составы с грузами с причалов портов, расположенных на Мысе Чуркина, а после электрификации участка к грузовым добавились и поезда пригородного сообщения.

Второй этап строительства тоннеля продолжится в 2017 году. Полностью завершить работы планируется в конце 2018 — середине 2019 года.

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