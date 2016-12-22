Конгресс США: Сноуден продолжает контактировать со спецслужбами РФ

В постоянном специальном комитете палаты представителей конгресса США по разведке заявили, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден до сих пор контактирует с российскими спецслужбами. Об этом говорится в рассекреченных материалах доклада комитета, посвященного утечкам Сноудена.

«С момента приезда Сноудена в Москву он контактировал и продолжает контактировать с российскими спецслужбами», — цитирует авторов документа ТАСС. В документе также сообщается, что Пентагон обнаружил 13 проблем, которые представляют высокую степень риска, появившихся после публикаций в прессе Сноудена.

Сноуден «нанес огромный ущерб национальной безопасности, и подавляющее большинство документов, которые он украл (около 1,5 млн, по мнению комитета), не имеют никакого отношения к программам», которые относятся к сбору частной информации, но «они относятся к программам вооруженных сил, разведки, а также представляют большой интерес для противников Америки», утверждается в документе.