Спецслужбы Германии подозревают в терроризме 7 тыс. человек

В Германии под подозрением в участии в террористической деятельности находится около 7 тыс. человек. Об этом сообщает британское издание Daily Mail со ссылкой на бывшего главу отдела по борьбе с терроризмом МИ-6 Ричарда Баррета.

Баррет заявил, что Германия не справляется со слежкой за таким количеством предполагаемых террористов.

«Как вы можете представить, такое количество [подозреваемых] почти невозможно держать под контролем», — сказал Баррет.

При этом в эфире BBC он отметил, что в списках немецких спецслужб числятся «550 действительно потенциально опасных террористов».

Напомним, в Берлине погибли 12 человек и около 50 пострадали в результате теракта. Грузовик врезался в рождественскую ярмарку.