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Из-за карантина в Липецке отменяют детские утренники

В областной столице до 31 декабря включительно действует карантин

Из-за карантина в Липецке не будут проводиться новогодние утренники. Областной центр культуры, народного творчества и кино с 27 по 31 декабря объявил об отмене детских театрализованных представлений.

Отмененные утренники в центре будут проводить во время зимних школьных каникул, со 2 по 7 января, сообщает GOROD48.

Главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев с 19 по 31 декабря включительно ввел карантин. Основанием для ограничительных мер стало то, что в городе зарегистрировали 43 лабораторно подтвержденных случая гриппа. Кроме того, 19 декабря эпидпорог среди детей от 7 до 14 лет был превышен в три раза.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Из-за карантина в Липецке отменяют детские утренники

В областной столице до 31 декабря включительно действует карантин

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