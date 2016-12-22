Из-за карантина в Липецке отменяют детские утренники

Из-за карантина в Липецке не будут проводиться новогодние утренники. Областной центр культуры, народного творчества и кино с 27 по 31 декабря объявил об отмене детских театрализованных представлений.



Отмененные утренники в центре будут проводить во время зимних школьных каникул, со 2 по 7 января, сообщает GOROD48.



Главный государственный санитарный врач по Липецкой области Владимир Бондарев с 19 по 31 декабря включительно ввел карантин. Основанием для ограничительных мер стало то, что в городе зарегистрировали 43 лабораторно подтвержденных случая гриппа. Кроме того, 19 декабря эпидпорог среди детей от 7 до 14 лет был превышен в три раза.

