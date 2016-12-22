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В Вологде полицейский спас бездомную из горящего дома

Пожар в расселенном здании вспыхнул из-за работающего круглые сутки обогревателя

Как сообщает областное управление МВД, на прошлой неделе в Вологде произошел пожар в расселенном особняке купца Немирова, где пострадали два человека. На помощь погорельцам пришел полицейский Евгений Баранов, случайно оказавшийся поблизости в свой выходной.

Он увидел, что из-под крыши деревянного дома валит дым, и бросился к горящему зданию. Возле дома он нашел лежащего на земле мужчину, а также женщину, стоящую в горящем окне на втором этаже. Евгений убедил ее спрыгнуть вниз и поймал на руки. Затем вызвал пожарных и до их прибытия оставался с пострадавшими, защищая от горящих щепок и искр.

Как выяснилось, причиной пожара в расселенном особняке стал обогреватель, работавший на полную мощность круглые сутки. В здании поселились мужчина и женщина без определенного места жительства. Мужчина после прыжка из окна получил перелом позвоночника и ожоги рук и головы второй степени. Женщина отделалась легкими ожогами.

В настоящее время руководство управления МВД Вологодской области решает вопрос о поощрении Евгения Баранова, сообщает череповецкий сайт Cpv.Ru.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Вологде полицейский спас бездомную из горящего дома

Пожар в расселенном здании вспыхнул из-за работающего круглые сутки обогревателя

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