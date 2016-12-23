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Матвейчев рассказал, о чем журналисты спросят Владимира Путина

Большая итоговая пресс-конференция президента России состоится сегодня, 23 декабря

Политолог Олег Матвейчев рассказал «Известиям» о том, какие вопросы журналисты могут задать президенту России сегодня в ходе большой пресс-конференции.

По мнению политолога, прозвучат вопросы о ситуации в Сирии, развитии отношений России с Украиной и Турцией. Однако доминировать будут вопросы внутриполитической повестки, уверен эксперт.

«Проблем много, всё, что сейчас активно обсуждается в СМИ, поднимут и на пресс-конференции. Не обойдут стороной отравления «Боярышником», — уверен Матвейчев.

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Известия // пятница, 23 декабря 2016 года

Матвейчев рассказал, о чем журналисты спросят Владимира Путина

Большая итоговая пресс-конференция президента России состоится сегодня, 23 декабря

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«Мы сильнее любого агрессора, и это так»: пресс-конференция президента

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