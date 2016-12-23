Матвейчев рассказал, о чем журналисты спросят Владимира Путина

Политолог Олег Матвейчев рассказал «Известиям» о том, какие вопросы журналисты могут задать президенту России сегодня в ходе большой пресс-конференции.

По мнению политолога, прозвучат вопросы о ситуации в Сирии, развитии отношений России с Украиной и Турцией. Однако доминировать будут вопросы внутриполитической повестки, уверен эксперт.

«Проблем много, всё, что сейчас активно обсуждается в СМИ, поднимут и на пресс-конференции. Не обойдут стороной отравления «Боярышником», — уверен Матвейчев.