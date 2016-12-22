В Карелии ожидается рост промышленности на 5%

Промышленность Карелии оправилась от кризиса, считает министр экономического развития и промышленности региона Олег Арминен. По его словам, 2016 год прошел достаточно неплохо с точки зрения развития промышленного производства. Прирост ожидается в районе 5%.

Этот показатель, по данным регионального правительства, станет одним из самых высоких в Северо-Западном федеральном округе. Рост достигнут прежде всего за счет двух ведущих отраслей экономики республики — горнопромышленного и лесопромышленного комплексов.

Правительство региона в бюджет республики на следующий год заложило увеличение промышленного производства на 2–2,7%. По словам Олега Арминена, которого цитирует ИА «Карелинформ», даже такой прирост на фоне достигнутого в этом году позволит вернуться на уровень 2012 года.