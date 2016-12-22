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В Карелии ожидается рост промышленности на 5%

Этот показатель достигнут за счет горнопромышленного и лесопромышленного комплексов

Промышленность Карелии оправилась от кризиса, считает министр экономического развития и промышленности региона Олег Арминен. По его словам, 2016 год прошел достаточно неплохо с точки зрения развития промышленного производства. Прирост ожидается в районе 5%.

Этот показатель, по данным регионального правительства, станет одним из самых высоких в Северо-Западном федеральном округе. Рост достигнут прежде всего за счет двух ведущих отраслей экономики республики — горнопромышленного и лесопромышленного комплексов.

Правительство региона в бюджет республики на следующий год заложило увеличение промышленного производства на 2–2,7%. По словам Олега Арминена, которого цитирует ИА «Карелинформ», даже такой прирост на фоне достигнутого в этом году позволит вернуться на уровень 2012 года.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

В Карелии ожидается рост промышленности на 5%

Этот показатель достигнут за счет горнопромышленного и лесопромышленного комплексов

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