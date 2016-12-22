ГД прокомментировала информацию о контактах Сноудена со спецслужбами

Такие сообщения в нижней палате парламента назвали болтологией
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что сообщения о контактах Эдварда Сноудена со спецслужбами РФ не заслуживают доверия. Он назвал эти рассуждения болтологией.
Эту информацию также прокомментировал и зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он сообщил, что утверждение о том, что он якобы говорил о контактах бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена с ФСБ, является «провокацией», передает «РИА Новости».
«Это настоящая провокация, хотя я не понимаю, зачем она сейчас понадобилась. Во-первых, всё, что касается спецслужб, строго засекречено и никому не может быть известно, кроме их представителей. Во-вторых, я думаю, что вряд ли информация об этих контактах может вообще соответствовать действительности», — заявил Клинцевич.
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