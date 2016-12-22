Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

ГД прокомментировала информацию о контактах Сноудена со спецслужбами

Такие сообщения в нижней палате парламента назвали болтологией

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Андрей Красов заявил, что сообщения о контактах Эдварда Сноудена со спецслужбами РФ не заслуживают доверия. Он назвал эти рассуждения болтологией.

Эту информацию также прокомментировал и зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Он сообщил, что утверждение о том, что он якобы говорил о контактах бывшего сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена с ФСБ, является «провокацией», передает «РИА Новости».

«Это настоящая провокация, хотя я не понимаю, зачем она сейчас понадобилась. Во-первых, всё, что касается спецслужб, строго засекречено и никому не может быть известно, кроме их представителей. Во-вторых, я думаю, что вряд ли информация об этих контактах может вообще соответствовать действительности», — заявил Клинцевич.

Читайте также:

Конгресс США: Сноуден продолжает контактировать со спецслужбами РФ

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

ГД прокомментировала информацию о контактах Сноудена со спецслужбами

Такие сообщения в нижней палате парламента назвали болтологией

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Евгения Пименова

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке