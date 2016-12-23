Виноградов рассказал об отличии послания и пресс-конференции Путина

По мнению руководителя фонда «Петербургская политика» Михаила Виноградова, существует принципиальное отличие пресс-конференции президента России от послания. Политолог отмечает, что послание, от которого ждут многого, оказывается компромиссным документом, который адресован элитам.

«Многие говорили, что в недавнем послании не было ничего для пенсионеров, хотя, казалось бы, это главная электоральная опора действующей власти», — рассказал «Известиям» Виноградов.

«На пресс-конференции, думаю, будут услышаны конкретные шаги и инициативы либо ключевые обороты, метафоры, и они будут пересказываться по ее итогам», — добавил он.