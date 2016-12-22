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Глава Керчи купил билеты домой для обманутых строителей из Омска

В Крыму омичи строили дома для переселенцев, но обещанных денег не получили

Глава Керчи Владимир Подлипенцев купил обратные авиабилеты для обманутых строителей из Омска. Семеро омичей приехали в крымский город строить дома, а остались без средств к существованию. Сибирякам помогли в местной администрации и спонсоры.

В Керчи омская бригада строила дома для переселенцев. Но обещанных денег так и не получили. В администрации Керчи уточнили, что авиабилеты купили на спонсорские средства, из бюджета города деньги не выделялись. Кроме того, городские власти выделили строителям автомобиль до аэропорта Симферополя.

Как передает РИА «Омск-информ», заработанные деньги строители так и не получили, несмотря на неоднократные обращения в прокуратуру и следственный комитет.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Глава Керчи купил билеты домой для обманутых строителей из Омска

В Крыму омичи строили дома для переселенцев, но обещанных денег не получили

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