Неизвестный с пакетом муки атаковал экс-премьера Франции Вальса

Неизвестный бросил пакет с мукой в бывшего премьер-министра Франции и претендента на пост президента страны Мануэля Вальса.



Как пишет газета Le Figaro, инцидент произошел в Страсбурге, когда политик заходил в кафе, где его ждали члены местного отделения Социалистической партии.

Неизвестный мужчина с криком: «Не забудем о применении статьи 49.3 конституции» бросил в Вальса пакет с мукой. Позже полиция задержала хулигана.



В результате «мучной атаки» пострадало пальто бывшего премьер-министра, а также одежда сопровождавших его политиков и журналистов.

Как отмечает издание, Вальс не поддался на провокацию. Он молча отряхнулся и невозмутимо вошел в кафе.

В соответствии со статьей 49.3 конституции Франции, правительство страны может принять законопроект, который встречает сильное сопротивление, под собственную ответственность, минуя парламент.

Именно с применением этой статьи было проведена резонансная трудовая реформа, которая послужила причиной массовых беспорядков во Франции в этом году.



Напомним, 6 декабря Мануэль Вальс покинул свой пост, чтобы участвовать в выборах президента Франции.

