Восемь новых автобусов получили сельские школы Йошкар-Олы

Восемь новых автобусов передали в автопарки сельских школ Марий Эл. Новый транспорт получили школы Волжского, Горномарийского, Звениговского, Килемарского, Куженерского, Сернурского и Медведевского районов.

Автобусы соответствуют техническим требованиям к перевозкам организованных групп детей, а также оснащены тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, сообщает ИА MariMedia.

По данным регионального минобрнауки, в общей сложности в текущем году требовалось заменить 22 автобуса. С начала учебного года в республике организована регулярная перевозка 6547 школьников на 179 специальных школьных автобусах.