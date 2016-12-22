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Восемь новых автобусов получили сельские школы Йошкар-Олы

Усовершенствованный транспорт передали школам семи районов республики

Восемь новых автобусов передали в автопарки сельских школ Марий Эл. Новый транспорт получили школы Волжского, Горномарийского, Звениговского, Килемарского, Куженерского, Сернурского и Медведевского районов.

Автобусы соответствуют техническим требованиям к перевозкам организованных групп детей, а также оснащены тахографом и аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС, сообщает ИА MariMedia.

По данным регионального минобрнауки, в общей сложности в текущем году требовалось заменить 22 автобуса. С начала учебного года в республике организована регулярная перевозка 6547 школьников на 179 специальных школьных автобусах.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Восемь новых автобусов получили сельские школы Йошкар-Олы

Усовершенствованный транспорт передали школам семи районов республики

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