Знаменитый кот из МИД Великобритании получил свой почетный караул

Знаменитый кот-мышелов по имени Палмерстон, который служит в британском МИДе, удостоен собственного почетного караула.

Постоянный помощник главы МИД Великобритании Саймон Макдональд опубликовал в своем Twitter фото, на котором запечатлен кот, который проходит по лестнице в резиденцию на Кинг Чарльз-стрит мимо почетного караула.

Guard of Honour for @DiploMog ! Last year on the streets - thx to @BDCH he now gets the respect he deserves @foreignoffice #HappyChristmas pic.twitter.com/oVJq3fbpBh — Sir Simon McDonald (@SMcDonaldFCO) December 22, 2016

«Последний год, проведенный на улицах, — благодаря Battersea Dogs and Cats Home (приют). Теперь он пользуется уважением, которого заслуживает», — подписал фото Макдональд.

Кот Палмерстон был принят на работу в британское министерство в апреле этого года. Он служит главным мышеловом дипведомства.