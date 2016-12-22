Новости, деловые новости - Известия
Пятница,
23 декабря
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

Знаменитый кот из МИД Великобритании получил свой почетный караул

Зверь по имени Палмерстон служит главным мышеловом ведомства

Знаменитый кот-мышелов по имени Палмерстон, который служит в британском МИДе, удостоен собственного почетного караула.

Постоянный помощник главы МИД Великобритании Саймон Макдональд опубликовал в своем Twitter фото, на котором запечатлен кот, который проходит по лестнице в резиденцию на Кинг Чарльз-стрит мимо почетного караула.

«Последний год, проведенный на улицах, — благодаря Battersea Dogs and Cats Home (приют). Теперь он пользуется уважением, которого заслуживает», — подписал фото Макдональд.

Кот Палмерстон был принят на работу в британское министерство в апреле этого года. Он служит главным мышеловом дипведомства.

Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Знаменитый кот из МИД Великобритании получил свой почетный караул

Зверь по имени Палмерстон служит главным мышеловом ведомства

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Дмитрий Данилов

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Фролов

аналитик

Все мнения

Мнение

Сергей Королев

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Лео Бокерия

академик

Все мнения

Мнение

Виктор Озеров

сенатор

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке