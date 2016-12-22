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Литовский суд обязал «Газпром» выплатить штраф в €35,6 млн

Суд признал законным и обоснованным решение Совета по конкуренции от 2014 года

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Литовский суд оставил в силе решение Совета по конкуренции, вынесенное в 2014 году в отношении российской компании «Газпром».

По данным литовского антимонопольного ведомства, концерн не стал подписывать сделку по обмену газом с местными энергетиками. В итоге, по мнению литовской стороны, «Газпром» своим отказом препятствовал заключению договоренностей республиканских компаний с другими поставщиками, отмечает ТАСС.

В 2012 году торгующее российским газом предприятие Lietuvos Energijа обратилось к «Газпрому» с просьбой согласиться на обмен партиями газового сырья. Lietuvos Energijа тогда могла приобрести в Европе газ по цене ниже российского. «Газпром» своего согласия на обмен не дал.

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Известия // четверг, 22 декабря 2016 года

Литовский суд обязал «Газпром» выплатить штраф в €35,6 млн

Литовский суд обязал «Газпром» выплатить штраф в €35,6 млнСуд признал законным и обоснованным решение Совета по конкуренции от 2014 года

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